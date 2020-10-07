Ударили в грудь после упражнений: ГБР расследует смерть солдата из-за "дедовщины"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии в Киевской области в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившее тяжкие последствия в виде смерти солдата этой же воинской части.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным расследования, солдат 3 октября "осуществлял психологический принуждение" относительно своего коллеги. В частности, приказал ему отжиматься от пола, после чего подал команду "Смирно" и ударил кулаком в грудную клетку.

Пострадавший потерял сознание. Бригада скорой не смогла спасти солдата.

Подозреваемого задержали и решается вопрос о содержании под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.