Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ударили в грудь после упражнений: ГБР расследует смерть солдата из-за "дедовщины"

Среда, 7 октября 2020, 20:09
Ударили в грудь после упражнений: ГБР расследует смерть солдата из-за дедовщины

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии в Киевской области в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившее тяжкие последствия в виде смерти солдата этой же воинской части.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным расследования, солдат 3 октября "осуществлял психологический принуждение" относительно своего коллеги. В частности, приказал ему отжиматься от пола, после чего подал команду "Смирно" и ударил кулаком в грудную клетку.

Пострадавший потерял сознание. Бригада скорой не смогла спасти солдата.

Подозреваемого задержали и решается вопрос о содержании под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Украинская правда
Темы: КиевГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: