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Новости 7 октября: расшифровка "черных ящиков" Ан-26, "пленки Тищенко"

Среда, 7 октября 2020, 21:24

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26, Лерос показал вторую часть записей разговоров "Тищенко и Комарницкого", — актуальные новости 7 октября.

О расшифровке "черных ящиков" Ан-26

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

О "пленках Тищенко"

Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Николай Тищенко заявляет, что обратился в СБУ, чтобы они предоставили госохрану нардепу Гео Леросу.

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