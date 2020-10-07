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В Украине планировали создать филиал неонацистов для вербовки людей – СБУ

Среда, 7 октября 2020, 23:28
В Украине планировали создать филиал неонацистов для вербовки людей – СБУ

Служба безопасности пресекла попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов.

Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

 

Установлено, что иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в нашей стране.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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