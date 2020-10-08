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Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей

Четверг, 8 октября 2020, 00:03
Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей
фото: football24.ua

Сборная Украины потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с действующими чемпионами мира - командой Франции. Подопечные Андрея Шевченко уступили со счетом 1: 7.

Поединок проходил в Париже, в среду 7 октября.

В игре с Францией украинская команда не смогла рассчитывать на 14-ть игроков (80% основного состава), выбыли из игры из-за травм и Covid-19. В результате это все обусловило такой счет игры для сине-желтых. В первом тайме в ворота Украины залетело четыре мяча, и еще три сейвы на счету Георгия Бущана.

На девятой минуте удар с нескольких метров Оливье Жиру Бущан отражает, а на добивание сыграл Эдуардо Камавинга, забив ударом через себя - 1:0. На 24-й минуте счет стал 2:0. Жира пробил метров с 20-ти в верхний угол ворот украинской команды. Через десять минут Жиру оформил дубль, забив головой на добивание - 3:0.

На 39-й минуте Виталий Миколенко срезал мяч в собственные ворота после борьбы с Жиру - это уже 4:0. У сборной Украины также было несколько моментов у ворот французов. Самый реальный был у Руслана Малиновского, который метров с восьми пробил выше ворот. Еще два дальних удара Малиновского отбивал вратарь французов.

В начале второго тайма Франция немного успокоилась и дала поиграть Украине. На 50-й минуте Андрей Ярмоленко вышел один на один с голкипером, но вместо паса на свободного Александра Зубкова, пробил мимо ворот. На 52-й минуте украинцы забивают гол. Виктор Цыганков ударом с линии штрафной отправил мяч в угол ворот - 4:1. Через две минуты Зубков имел шанс забить и второй гол, но после его удара мяч попал в штангу ворот.

В заключительные 30-ть минут Франция забила еще три гола. На 65-й минуте Корантен Колиссо технично пробил в угол ворот Бущана - 5:1. И на 82-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, пробив под перекладину ворот украинской команды.

Еще один мяч на свой счет записал Антуан Гризман, после удара которого мяч срикошетил от защитника и залетел в ворота украинцев - 7:1.

Уже в пятницу 10 октября сборная Украины проведет матч Лиги Наций против Германии.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболспортШевченко-футболист
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