Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек

Четверг, 8 октября 2020, 00:20
COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек

7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Более 80 больных госпитализировали в больницы.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 90 пациентов.

Прямая речь: "Министерство здравоохранения в последнее время чуть ли не каждый фиксирует все больше и больше случаев инфицирования коронавируса в Украине. Так, за минувшие сутки их зарегистрировали 4753.

На Буковине резких скачков уровня заболеваемости, к счастью, не было. Их число колеблется в пределах 150-180 в сутки. Но уже два дня подряд имеем более 80 госпитализированных.

Поэтому берегите себя, соблюдайте все меры безопасности. А если заболели - не тяните с обращением к медикам".

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: