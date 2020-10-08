Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек

Четверг, 8 октября 2020, 00:20

7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Более 80 больных госпитализировали в больницы.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 90 пациентов.

Прямая речь: "Министерство здравоохранения в последнее время чуть ли не каждый фиксирует все больше и больше случаев инфицирования коронавируса в Украине. Так, за минувшие сутки их зарегистрировали 4753.

На Буковине резких скачков уровня заболеваемости, к счастью, не было. Их число колеблется в пределах 150-180 в сутки. Но уже два дня подряд имеем более 80 госпитализированных.

Поэтому берегите себя, соблюдайте все меры безопасности. А если заболели - не тяните с обращением к медикам".

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Новости 7 октября: расшифровка "черных ящиков" Ан-26, "пленки Тищенко"

Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Все новости...
коронавирус
В Трампа обнаружили антитела к COVID-19, а симптомов нет более суток – отчет врача
После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN
Италия продлила чрезвычайное положение из-за пандемии до 31 января
Последние новости
00:20
COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек
00:03
Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей
23:55
Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский вышел под залог в $1 млн
23:28
фото, видеоВ Украине планировали создать филиал неонацистов для вербовки людей – СБУ
22:43
ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко
22:35
Азербайджан хочет, чтобы Турция и РФ стали гарантами мира в Карабахе
22:17
Новости экономики: Витренко реагирует на убытки "Нафтогаза", Кабмин отменяет Книгу жалоб
21:57
фото, видеоЧеловек с плакатом "С днем рождения, Путин" поджег себя в Петербурге
21:24
Новости 7 октября: расшифровка "черных ящиков" Ан-26, "пленки Тищенко"
21:14
Украинский Sotheby’s: На Prozorro впервые выставили полотна украинских художников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!