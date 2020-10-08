COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек

7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Более 80 больных госпитализировали в больницы.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 7 октября в Черновицкой области зафиксировали 168 новых случаев заражения коронавируса. Выздоровели этого дня 90 пациентов.

Прямая речь: "Министерство здравоохранения в последнее время чуть ли не каждый фиксирует все больше и больше случаев инфицирования коронавируса в Украине. Так, за минувшие сутки их зарегистрировали 4753.

На Буковине резких скачков уровня заболеваемости, к счастью, не было. Их число колеблется в пределах 150-180 в сутки. Но уже два дня подряд имеем более 80 госпитализированных.

Поэтому берегите себя, соблюдайте все меры безопасности. А если заболели - не тяните с обращением к медикам".