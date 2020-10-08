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В основной состав сборной Украины пригласили голкипера луганской "Зари"

Четверг, 8 октября 2020, 02:32

Тренерский штаб национальной команды Украины направил вызов голкиперу луганской "Зари" Никите Шевченко.

Источник: пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский, сообщает Украинская ассоциация футбола

Детали: 27-летний Шевченко присоединится к сборной 8 октября. В этот день в Украине должна вернуться команда Андрея Шевченко, которая накануне со счетом 1:7 проиграла товарищеский матч с действующими чемпионами мира - командой Франции.

Пресс-секретарь национальной сборной отмечает, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Справка: В игре с Францией украинская команда не смогла рассчитывать на 14-ть игроков (80% основного состава), которые выбыли из игры из-за травм и COVID-19.

Напомним: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал товарищеский матч с командой Франции.

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Темы: футбол
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