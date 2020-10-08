Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В основной состав сборной Украины пригласили голкипера луганской "Зари"

Четверг, 8 октября 2020, 02:32

Тренерский штаб национальной команды Украины направил вызов голкиперу луганской "Зари" Никите Шевченко.

Источник: пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский, сообщает Украинская ассоциация футбола

Детали: 27-летний Шевченко присоединится к сборной 8 октября. В этот день в Украине должна вернуться команда Андрея Шевченко, которая накануне со счетом 1:7 проиграла товарищеский матч с действующими чемпионами мира - командой Франции.

Пресс-секретарь национальной сборной отмечает, что ранее три вратаря сборной - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив - поочередно получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Справка: В игре с Францией украинская команда не смогла рассчитывать на 14-ть игроков (80% основного состава), которые выбыли из игры из-за травм и COVID-19.

Напомним: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал товарищеский матч с командой Франции.

Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Новости 7 октября: расшифровка "черных ящиков" Ан-26, "пленки Тищенко"

Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Все новости...
футбол
Шевченко прокомментировал матч Украина - Франция, который его команда проиграла со счетом 1:7
Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей
Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции
Последние новости
02:32
В основной состав сборной Украины пригласили голкипера луганской "Зари"
02:07
Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск
01:09
Шевченко прокомментировал матч Украина - Франция, который его команда проиграла со счетом 1:7
00:20
COVID-19: в Черновицкой области за сутки госпитализировали более 80 человек
00:03
Сборная Украины в матче с чемпионами мира пропустила семь мячей
23:55
Обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский вышел под залог в $1 млн
23:28
фото, видеоВ Украине планировали создать филиал неонацистов для вербовки людей – СБУ
22:43
ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко
22:35
Азербайджан хочет, чтобы Турция и РФ стали гарантами мира в Карабахе
22:17
Новости экономики: Витренко реагирует на убытки "Нафтогаза", Кабмин отменяет Книгу жалоб
Все новости...