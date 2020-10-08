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Азербайджан примет участие в переговорах с Минской группой ОБСЕ по Карабаху

Четверг, 8 октября 2020, 05:26

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву и встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Источник: МИД Азербайджана

Дословно: "Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправляется с рабочим визитом в Женеву. Цель визита - встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представления сопредседателям позиции Азербайджана по урегулированию конфликта".

Детали: Переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве, а 12 октября - в Москве.

Справка: Минская группа создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Темы: АзербайджанНагорный Карабах
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