Азербайджан примет участие в переговорах с Минской группой ОБСЕ по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву и встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Источник: МИД Азербайджана

Дословно: "Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправляется с рабочим визитом в Женеву. Цель визита - встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представления сопредседателям позиции Азербайджана по урегулированию конфликта".

Детали: Переговоры по Нагорному Карабаху состоятся 8 октября в Женеве, а 12 октября - в Москве.

Справка: Минская группа создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.