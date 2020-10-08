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ВСП рассмотрит вопрос назначения судьи, который преследовал Автомайдан

Четверг, 8 октября 2020, 08:53

Высший совет правосудия должен рассмотреть вопрос о внесении президенту представления о назначении судей на должности в местные суды, среди которых и Виктор Кицюк, которого подозревали в преследовании участников "Автомайдана".

Источник: повестка дня заседания Высшего совета правосудия на 15 октября

Детали: Среди 10 судей, которых предлагается назначить в различные суды, есть и Виктор Петрович Кицюк, которого могут снова назначить судьей Печерского районного суда города Киева.

Это один из трех судей, на задержание и арест которых давал согласие парламент 5 лет назад.

Предыстория:

  • 4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева: Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич. Царевич и Кицюк подозревают в вынесении заведомо неправосудных постановлений по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и по другим делам.
  • 11 марта Винницкий городской суд избрал мерой пресечения для судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич личные обязательства сроком на 2 месяца. Такое же решение суд вынес и по Кицюку 13 марта. Однако в мае 2015 года суд отказался продлить Кицюку меру пресечения в виде ношения электронного браслета.
  • 17 сентября 2015 года тогдашний глава Верховной Рады Владимир Гройсман по рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей зарегистрировал постановление о назначении бессрочно судей, среди которых Виктор Кицюк, которому было объявлено подозрение.
  • 5 сентября 2017 года Высший совет правосудия отказалась вносить представление президенту Петру Порошенко о назначении нескольких судей, в частности Виктора Кицюка на должность судьи Печерского райсуда Киева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВСПсуд
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