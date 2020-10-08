ВСП рассмотрит вопрос назначения судьи, который преследовал Автомайдан

Высший совет правосудия должен рассмотреть вопрос о внесении президенту представления о назначении судей на должности в местные суды, среди которых и Виктор Кицюк, которого подозревали в преследовании участников "Автомайдана".

Источник: повестка дня заседания Высшего совета правосудия на 15 октября

Детали: Среди 10 судей, которых предлагается назначить в различные суды, есть и Виктор Петрович Кицюк, которого могут снова назначить судьей Печерского районного суда города Киева.

Это один из трех судей, на задержание и арест которых давал согласие парламент 5 лет назад.

Предыстория: