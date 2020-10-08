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Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

Четверг, 8 октября 2020, 09:50

Европейский парламент одобрил назначение Мейрид МакГиннесс на должность еврокомиссара и изменение портфеля исполнительного вице-президента Валдиса Домбровскиса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента.

Ирландка Мейрид МакГиннесс, в настоящее время вице-президент Европарламента, станет комиссаром, отвечающим за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала.

Вице-президент Комиссии Домбровскис ранее н отвечал за финансовый блок, а теперь будет заниматься вопросами торговли.

Должность еврокомиссара по вопросам торговли - одна из ключевых для Украины.

Перестановки в Еврокомиссии произошли после того, как торговый комиссар Фил Хоган ушел в отставку в конце августа из-за скандала с нарушением карантина.

Хоган оказался под шквалом критики после того, как посетил ужин в гольф-клубе, на котором присутствовали более 80 человек.

При этом накануне правительство Ирландии объявило о новых ограничениях для прекращения распространения COVID-19, которые включали ограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных либо неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.



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