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В Британии не нашли доказательств, что Россия или Cambridge Analytica повлияли на Brexit

Четверг, 8 октября 2020, 09:56
Фото с Twitter ЕП

Офис комиссара по информации Великобритании (ICO) не выявил доказательств того, что компания цифрового маркетинга Cambridge Analytica и ее аффилированная компания SCL использовали данные для влияния на референдум по Brexit в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комиссар по информации Элизабет Денхэм в письме депутата от консерваторов Джулиана Найта, который возглавляет специальный комитет по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, написала, что она "не нашла никаких дополнительных доказательств, которые изменили ее мнение о том, что SCL / CA не причастны к кампании по референдуму в Великобритании".

Дэнхем также сообщила, что не нашла доказательств участия России в референдуме.

После референдума Британии о членстве в ЕС в июне 2016 года появились обвинения в том, что Cambridge Analytica повлияла на голосование путем ненадлежащего использования данных, а затем последовали заявления бывшего сотрудника о том, что компания действительно работала на группы, выступающие за Brexit, такие как Партия независимости Великобритании и Leave.EU.

Но в своем письме Дэнхем написала, что "кроме некоторых первичных запросов, сделанных SCL / CA по данным UKIP на ранних этапах процесса референдума", она не нашла дополнительных доказательств вмешательства.

Выводы комиссара были опубликованы во вторник в заключительном отчете ICO по этому вопросу после ее появления перед парламентским комитетом, где она рассказала о расследовании.

"Масштаб проведенного мной расследования был беспрецедентным для органа по защите данных", - написала Дэнхем в своем письме Найту.

Напомним, Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности.

Причина - события 2018 года, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн ​​пользователей соцсети без их ведома.

Темы: ВеликобританияРосcия


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