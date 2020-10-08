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Во Франции рекордный показатель случаев коронавируса: почти 19 тысяч за сутки

Четверг, 8 октября 2020, 10:43

Во Франции за последние сутки подтвердили 18 746 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала проведения масштабного тестирования в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным французского Минздрава, уровень положительных результатов тестов составляет 9,1%.

Министерство также сообщает, что за сутки в больницах скончались 80 человек с коронавирусом, в результате чего число погибших с начала эпидемии составило 32 445 человек.

По официальным данным, 7563 человека в настоящее время госпитализированы во Франции из-за заражения COVID-19, из них 138 пациентов поступили за последние 24 часа.

В ведомстве также отмечают, что за последние 24 часа в реанимацию попали 143 человека. Всего во Франции в реанимации находятся 1416 пациентов.

Президент Эммануэль Макрон в среду вечером заявил, что необходимы "дополнительные ограничения" там, где вирус распространяется очень быстро.

Темы: Франциякоронавирус


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