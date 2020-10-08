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Европарламент открыл дорогу для экспорта семян из Украины в ЕС

Четверг, 8 октября 2020, 11:58

Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь не про "семки", а о семенах, из которого растут те самые миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение вчера проголосовал Европарламент. Это было ключевое голосование в процедуре", - написал он.

Качка отметил, что для сельского хозяйства это решение будет означать увеличение производства растительной продукции с добавленной стоимостью.

"На самом деле это путь к консолидации растениеводства в Украине - больше местных семян, больше местной агротехники. Семена - домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину, и это хорошая новость для нашей экономики в целом", - отметил он.

Напомним, в апреле Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

В частности, в предложении Еврокомиссии речь шла о целесообразности признания украинских семян и разрешении на их оборот на территории ЕС, а также о стимулировании торговли семенами между Украиной и ЕС.

Темы: торговляЕвропарламент


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