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Женщина с 11-летним сыном подорвались на мине на Донбассе

Четверг, 8 октября 2020, 12:35
Женщина с 11-летним сыном подорвались на мине на Донбассе

Жительница Луганской области и ее 11-летний сын получили серьезные ранения, наступив на мину в поле.

Источник: отчет мониторинговой миссии ОБСЕ

Детали: Отмечается, что 28 сентября женщина (40-49 лет) вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Пострадавшая добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.

29 сентября во больнице Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) врачи сообщили наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавили, что ее прооперировали. В тот же день медики больницы в Луганске сказали команде Миссии, что 28 сентября был госпитализирован мальчика с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.

Украинская правда

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Темы: Донбассчрезвычайное происшествиежертвыОРДЛО
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