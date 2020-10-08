Большинство украинцев не знают, по какой системе пройдут выборы, треть – не знает когда

55% украинцев не знают по какой системе пройдут местные выборы, а 28% - не знают, когда они состоятся.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября

Дословно: "58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время, 26% вообще не знают, или затруднились с ответом. В середине сентября только треть знали точную дату местных выборов.

20% отметили, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%). 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время, более половины (55%) ничего об этом неизвестно".

Детали: При этом отмечается, что результаты опроса зафиксировали рост осведомленности граждан о местных выборах.

Исследование проводилось 4-7 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности не более 1,4%.