Из-за концерта Билык в Харькове полиция также открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении карантинных норм на концерте Ирины Билык в Харькове.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В нарушение норм, установленных с целью предотвращения розповсюждення инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе в зрителей замеряли температуру".

Детали: По данному факту сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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