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Из-за концерта Билык в Харькове полиция также открыла уголовное производство

Четверг, 8 октября 2020, 13:18
Из-за концерта Билык в Харькове полиция также открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении карантинных норм на концерте Ирины Билык в Харькове.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В нарушение норм, установленных с целью предотвращения розповсюждення инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе в зрителей замеряли температуру".

Детали: По данному факту сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Предыстория:

  • 5 октября Ирина Билык выступила в Харькове, который находится в оранжевой эпидемической зоне. То есть массовые мероприятия на более 220 человек в городе сейчас запрещены.
  • После концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в Новобаварском районе Харькова в субботу, 3 октября, следователи также открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.
  • Полякова заявила, что уголовное производство и шумиха вокруг концерта связаны с предвыборной кампанией.
    Министр культуры Александр Ткаченко назвал концерт певицы Оли Поляковой в Харькове в разгар пандемии коронавируса безответственным со стороны организаторов, местной власти и зрителей.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов также раскритиковал местные власти и отметил, что региону грозит вспышка коронавируса.

Украинская правда

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Темы: карантинХарьков
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