В пятницу будет туманно-тепло: синоптик рассказала, где возможны дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая влажная погода без существенных дождей.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Пятница в Украине будет способствовать спокойному выезду за город на дачи, пикникам и охоте на грибы. Воздух будет влажным, но без существенных дождей, разве днем ​​немного небольшие все же появятся на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины".

Детали: По словам Диденко, сухая, даже пересушена погода будет в восточной части Украины - восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки.

В то же время следует ожидать такого атмосферного явления как туманы.

Температура воздуха будет комфортной: 9-го октября днем ​​ожидается в большинстве областей Украины +18 +23 градуса, на юге +20 +25 градусов.

В западных областях будет свежее, +14 +17 градусов, но прохладу будет компенсировать солнце.

Ветер стихнет и его юго-восточные порывы будут небольшими, максимум умеренными.

В Киеве в пятницу предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов, серьезных осадков не ожидается, юго-восточный ветер не будет беспокоить сильными порывами, возможны дымка или туман.

Синоптик прогнозирует, что выходные также обещают тепло и отсутствие дождей.