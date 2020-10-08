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Суд посадил на 5,5 лет шпиона из ОРЛО

Четверг, 8 октября 2020, 14:06

По материалам Службы безопасности Украины осужден участник террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.

Источник: сайт СБУ

Детали: С началом российской агрессии в июне 2014 года житель Луганска вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и был зачислен в террористический батальон "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков.

 

Позже мужчина перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения.

 

Украинская правда
Темы: ОРДЛОсудтюрьмашпионаж


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