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Пандемия в РПЦ: Кирил ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Четверг, 8 октября 2020, 14:08
Пандемия в РПЦ: Кирил ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Патриарх Российской православной церкви Кирилл ушел на карантин из-за недавних контактов с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

Источник: Московский патриархат 

Прямая речь: "С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами.

Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения".

Детали: Об этом Кирилл написал в обращении к наместнику Троицко-Сергиевой лавры епископу Фоме, обьясняя причину по которой он не принял участия в праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского.

По словам Кирилла, пандемия — это серьезное испытание, которое дает возможность убедиться в "силе молитвы".

Он также считает, что из всякого испытания существует два выхода: "либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу вседержителя".

Украинская правда

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Темы: коронавирусцерковьРосcиярелигияCovid-2019
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