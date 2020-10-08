В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

В селе Новоивницкое в Житомирской области в съемной квартире обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников.

Источник: полиция Житомирской области

Дословно: "Установлено, что умершие – военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили".

Детали: Тела утром 8 октября обнаружили коллеги умерших военных. Они сразу вызвали полицию.

Отмечается, что во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.