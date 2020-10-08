Патрульная полиция запустила онлайн-курсы по самозащите и первой помощи
Четверг, 8 октября 2020, 14:39
Патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.
Источник: официальный Youtube-канал Патрульной полиции
Прямая речь первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого: "Это - ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных.
Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться".
Детали: Сейчас на канале 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам:
- защита от ударов;
- защита от захватов;
- подручные средства самозащиты;
- остановка кровотечения
- массаж сердца;
- тест Купера.
Украинская правда