Патрульная полиция запустила онлайн-курсы по самозащите и первой помощи

Патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.

Источник: официальный Youtube-канал Патрульной полиции

Прямая речь первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого: "Это - ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных.

Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться".

Детали: Сейчас на канале 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам:

- защита от ударов;

- защита от захватов;

- подручные средства самозащиты;

- остановка кровотечения

- массаж сердца;

- тест Купера.