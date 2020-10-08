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Украинцам советуют воздержаться от поездок в Кыргызстан

Четверг, 8 октября 2020, 15:05

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Кыргызстан из-за протестов и столкновений с правоохранителями в стране.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с акциями протеста, которые проходят в Кыргызской Республике, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации".

Детали: Украинцам, которые находятся в Кыргызстане, рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать мест скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением, следить за новостями и рекомендациями местных властей.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию им рекомендуют обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Кыргызстане.

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

Украинская правда
Темы: КыргызстанМИДУкраинаукраинцы


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