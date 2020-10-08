Украинцам советуют воздержаться от поездок в Кыргызстан

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Кыргызстан из-за протестов и столкновений с правоохранителями в стране.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с акциями протеста, которые проходят в Кыргызской Республике, и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации".

Детали: Украинцам, которые находятся в Кыргызстане, рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать мест скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением, следить за новостями и рекомендациями местных властей.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию им рекомендуют обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Кыргызстане.

Предыстория: