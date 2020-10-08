Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ предстанет перед судом

Прокуроры Офиса генпрокурора утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Центра специальных операций "А" генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова по факту совершения государственной измены и покушения на совершение террористического акта.

Источник: ОГП

Детали: Отмечается: досудебным расследованием установлено, что генерал-майор собирал на территории Украины информацию, которая составляет государственную тайну и передавал ее представителям спецслужб Российской Федерации.

По их заданию, на территории Украины он подыскивал лиц для совершения теракта среди бывших военнослужащих СБУ а именно - убийства известного добровольца Адама Осмаева.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

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