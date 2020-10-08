Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ предстанет перед судом
Прокуроры Офиса генпрокурора утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Центра специальных операций "А" генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова по факту совершения государственной измены и покушения на совершение террористического акта.
Источник: ОГП
Детали: Отмечается: досудебным расследованием установлено, что генерал-майор собирал на территории Украины информацию, которая составляет государственную тайну и передавал ее представителям спецслужб Российской Федерации.
По их заданию, на территории Украины он подыскивал лиц для совершения теракта среди бывших военнослужащих СБУ а именно - убийства известного добровольца Адама Осмаева.
В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Предыстория:
- В апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали "исчерпывающую доказательную базу" его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.
- Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
- Шайтанов называл обвинения в отношении него незаконным и безосновательным.