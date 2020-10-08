Болгария отзывает посла в Беларуси для консультаций

Болгария отзовет своего посла в Беларуси для консультаций вслед за рядом стран ЕС, которые уже объявили о таком шаге.

Об этом заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева на форуме GLOBSEC в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Захариева на полях форума встретилась со Светланой Тихановской, одной из лидеров белорусской оппозиции.

"Сегодня наш посол в Минске Георги Васильев передал ноту министерству иностранных дел Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций", - рассказала Захариева.

Она назвала решение знаком солидарности с Польшей и Литвой.

Захариева повторила свой призыв к Минску немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных во время мирных акций протеста, а также к проведению новых свободных выборов.

В начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требованию "деструктивной деятельностью" обеих стран.

В знак солидарности с Польшей и Литвой своих послов из Минска вызвали также Германия, Латвия, Эстония, Словакия и Чехия.