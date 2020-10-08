Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Болгария отзывает посла в Беларуси для консультаций

Четверг, 8 октября 2020, 17:00

Болгария отзовет своего посла в Беларуси для консультаций вслед за рядом стран ЕС, которые уже объявили о таком шаге.

Об этом заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева на форуме GLOBSEC в Братиславе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Захариева на полях форума встретилась со Светланой Тихановской, одной из лидеров белорусской оппозиции.

"Сегодня наш посол в Минске Георги Васильев передал ноту министерству иностранных дел Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций", - рассказала Захариева.

Она назвала решение знаком солидарности с Польшей и Литвой.

Захариева повторила свой призыв к Минску немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных во время мирных акций протеста, а также к проведению новых свободных выборов.

В начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требованию "деструктивной деятельностью" обеих стран.

В знак солидарности с Польшей и Литвой своих послов из Минска вызвали также Германия, Латвия, Эстония, Словакия и Чехия.

Темы: БеларусьБолгария


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоСуд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных

В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Вручили Нобелевскую премию по литературе 2020. Кому и за что

инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг

В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ

Все новости...
Беларусь
Словакия вызвала посла из Минска для консультаций
Лукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом
Тихановська отреагировала на объявление ее в розыск
Последние новости
17:10
Экспорт электроэнергии в сентябре 2020 года увеличился в 2,7 раза – "Укрэнерго"
17:07
фотоЗеленский пригласил премьера Британии Джонсона в Украину
17:00
Болгария отзывает посла в Беларуси для консультаций
16:44
Глава НБУ назвал идеальный лимит инвестирования в ОВГЗ
16:32
Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ предстанет перед судом
16:28
В Испании хотят разрешить делать аборты подросткам от 16 лет без согласия родителей
16:23
У Дуды есть шанс на прорыв в отношениях с Украиной - экс-президент Польши
16:20
Количество страховщиков-нарушителей нормативов выросло – НБУ
16:14
фотоДиректор госпредприятия пытался подкупить главу Винницкой ОГА
15:44
обновленоСуд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!