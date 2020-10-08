Зеленский пригласил премьера Британии Джонсона в Украину

Президент Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Говорили о коронавирусе, климате, реформах и сельском хозяйстве.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины".

Детали: Зеленский рассказал Джонсону о реформах в Украине. В частности, он рассказал о "Большой стройке", "инвестиционной няне", о банковском законе и развитие сильськогоспгалузи.

Президент Украины сказал британскому премьеру, что Британия сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам в Украине.

Джонсон сообщил, что поднятие уровня товарооборота между двумя странами "стоит высоко" на повестке дня.

Зеленский также пригласил Джонсона посетить Украину с официальным визитом.