Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пригласил премьера Британии Джонсона в Украину

Четверг, 8 октября 2020, 17:07
Зеленский пригласил премьера Британии Джонсона в Украину

Президент Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Говорили о коронавирусе, климате, реформах и сельском хозяйстве.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины".

Детали: Зеленский рассказал Джонсону о реформах в Украине. В частности, он рассказал о "Большой стройке", "инвестиционной няне", о банковском законе и развитие сильськогоспгалузи.

 

Президент Украины сказал британскому премьеру, что Британия сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам в Украине.

Джонсон сообщил, что поднятие уровня товарооборота между двумя странами "стоит высоко" на повестке дня.

Зеленский также пригласил Джонсона посетить Украину с официальным визитом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВеликобританияпремьерУкраинаBrexit
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: