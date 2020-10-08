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Польша не сделала всего необходимого для примирения с Украиной - экс-президент

Четверг, 8 октября 2020, 17:29

По мнению бывшего президента Польши Александра Квасьневского, его страна не сделала все возможное для примирения с Украиной.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Я думаю, что (для примирения с Украиной) мы, поляки, еще не сделали всего, что нужно. Чтобы правда, прежде всего о Волыни, была хорошо описана, чтобы стояли все необходимые памятники. И чтобы об этих событиях мы говорили спокойно, и точно не в духе циничной политики ", - сказал Квасьневский.

"Когда мы начнем спокойную дискуссию, без большого влияния политики, тогда мы сможем найти взаимопонимание. Это не значит, что мы примем оценку другой стороны, но у нас будет понимание, что это была за трагедия и как надо действовать, чтобы такое никогда не повторилось ", - добавил он.

При этом он привел пример из личной истории, когда на организованную Леонидом Кучмой годовщину. Волынской трагедии Квасьневский пригласил отца жены, который в своем селе был одним из немногих, кто пережил эту трагедию.

"А в самолете по дороге домой он мне сказал: "То, что ты делаешь - правильно", - рассказал Квасьневский.

Как сообщалось, по мнению Александра Квасьневского, у действующего польского президента Анджея Дуды есть шанс войти в историю как лидеру, достигшему исторического примирения с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаистория


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