Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Великобритания согласовала кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной

Четверг, 8 октября 2020, 17:59

На украинском рынке возобновит работу британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) с возможностью выдачи кредитных гарантий в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Такая договоренность между Украиной и Великобританией была достигнута в четверг 8 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

"UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Поддержкой со стороны UKEF смогут воспользоваться конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Приоритетными секторами сотрудничества является оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

По информации "Европейской правды", из общей суммы 2,5 млрд половина, 1,25 млрд, пойдет на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.

Как сообщалось, Украина и Великобритания договорились о переоснащении украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.



powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоСуд по делу Шеремета сменил одного из трех присяжных

В Житомирской области нашли мертвыми трех военных

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Вручили Нобелевскую премию по литературе 2020. Кому и за что

инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг

В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ

Все новости...
Последние новости
18:42
Пренебрегая перемирием, боевики дистанционно минировали украинские позиции
18:35
Компания Тигипко покупает у людей Коломойского акции Проминвестбанка
18:33
Производители шотландского виски обрадовались новому соглашению Украины с Британией
18:32
Инвесторы "зеленого" тарифа готовятся разморозить иски к Украине из-за невыплат
18:27
Дело Шеремета: прокурор хочет вызвать в суд 263 свидетеля
18:20
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:15
Начальник следственного отделения полиции требовал полумиллионную взятку
18:03
5G в Украине целесообразнее запускать в 2022-2023 году - президент "Киевстар"
17:59
Великобритания согласовала кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной
17:45
Медиахолдинги Коломойского и Ахметова будут судиться из-за обвинения в плагиате
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!