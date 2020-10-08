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Начальник следственного отделения полиции требовал полумиллионную взятку

Четверг, 8 октября 2020, 18:15
Начальник следственного отделения полиции требовал полумиллионную взятку

На взятке в 500 тысяч гривен разоблачили начальника следственного отделения одного из отделов Нацполиции в Киевской области.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Деньги требовались за непривлечение к уголовной ответственности местного жителя, который является фигурантом дела о мошенничестве в крупных размерах".

Детали: Правоохранитель задержали с поличным во время получения им части неправомерной выгоды в размере 400 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: полициявзятка
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