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Производители шотландского виски обрадовались новому соглашению Украины с Британией

Четверг, 8 октября 2020, 18:33

Директор по вопросам международного партнерства Ассоциации шотландского виски Том Саллис приветствовал заключение торгового соглашения между Британией и Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства после подписания соглашения, передает "Европейская правда".

Саллис отметил, что Украина является перспективным рынком для шотландского виски. В 2019 году в Украину экспортировали более 1 млн бутылок.

"Это соглашение обеспечит беспрепятственный доступ шотландского виски к украинскому рынку и в дальнейшем гарантирует, что шотландский виски будет иметь статус товара защищенного географического происхождения в Украине", - цитирует правительственная пресс-служба Саллиса.

8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Великобритания также согласовала кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной.

Помимо соглашения о стратегическом партнерстве Украина и Великобритания 7 октября подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ - в частности, речь идет о совместном производстве ракетных катеров.

Подробнее об этом проекте читайте в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС"

Темы: БританияУкраинаалкогольпродукты


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