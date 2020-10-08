Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пренебрегая перемирием, боевики дистанционно минировали украинские позиции

Четверг, 8 октября 2020, 18:42
Пренебрегая перемирием, боевики дистанционно минировали украинские позиции

В четверг 8 октября вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим полной тишины, о котором было договорено 27 июля.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В частности, противник совершил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе Песков, а вблизи Опытного - дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 и то же оружие, используя традиционные боеприпасы.

В штабе подчеркнули, что враждебные провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Также отмечается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 11 гектаров территории и передали на уничтожение 60 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: