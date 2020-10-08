Пренебрегая перемирием, боевики дистанционно минировали украинские позиции

В четверг 8 октября вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим полной тишины, о котором было договорено 27 июля.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В частности, противник совершил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе Песков, а вблизи Опытного - дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 и то же оружие, используя традиционные боеприпасы.

В штабе подчеркнули, что враждебные провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Также отмечается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 11 гектаров территории и передали на уничтожение 60 взрывоопасных предметов.