В США сорвали планы похищения губернатора Демократической партии

ФБР заявило о раскрытии планов преступной группы, которая хотела похитить губернатора штата Мичиган Гретхен Витмер, представительницу Демократической партии, и силой захватить власть в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Detroit News.

Согласно письменным показаниям агента ФБР, данных под присягой, несколько человек говорили об убийстве "тиранов" и захвате действующего губернатора. В заговоре участвовали не менее шести человек. Они призывали друг друга поговорить со своими соседями, чтобы увеличить количество тех, кто способен реализовать этот план.

Мятежники дважды вели наблюдение за загородным домом Витмер и обсуждали ее похищение в удаленное место в Висконсине, чтобы "судить" ее там за измену перед выборами 3 ноября.

Согласно письменным свидетельствам ФБР, в связи с вероятным сговором были предъявлены обвинения по меньшей мере 6 людям. Они задержаны.

Дом одного из подозреваемых в городке Хартленд агенты ФБР обыскали в среду.

ФБР начало расследование в начале 2020 года, когда узнало через социальные сети, люди обсуждают насильственное свержение власти нескольких штатов.

Гретхен Витмер ввела одни из самых строгих карантинных мер в стране для борьбы с пандемией коронавируса этой весной. В ответ сотни демонстрантов, некоторые из которых были вооружены, заняли здание Капитолия штата Мичиган.

Позже Верховный суд штата Мичиган постановил, что Витмер не имела полномочий вводить такие ограничения.

В сентябре в ее резиденции была проведена модернизация системы безопасности на сумму 1,1 миллиона долларов, которая, по словам представителя ее офиса, была частью "планового обслуживания и модернизации".

Витмер также была в списке кандидатов в вице-президенты, которых рассматривал на эту должность Джо Байден.