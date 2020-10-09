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Нагорный Карабах: власти Армении усилили режим военного положения

Пятница, 9 октября 2020, 02:37

Власти Армении усилила режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

Источник: издание Armenia today со ссылкой на решение правительства.

Детали: Согласно решению Кабмина, запрещаются публикации, ставящие под сомнение обороноспособность Армении и Нагорного Карабаха.

Дословно: "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, которые критикуют, опровергают, ставят под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивают деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций".

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Темы: Нагорный Карабахцензура
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