Нагорный Карабах: власти Армении усилили режим военного положения

Власти Армении усилила режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

Источник: издание Armenia today со ссылкой на решение правительства.

Детали: Согласно решению Кабмина, запрещаются публикации, ставящие под сомнение обороноспособность Армении и Нагорного Карабаха.

Дословно: "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, которые критикуют, опровергают, ставят под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивают деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций".