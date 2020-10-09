Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост после того, как в стране утвердят легитимных руководителей органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Источник: заявление Жээнбекова, опубликованную на сайте President.kg 9 октября. Прессекретарка главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева, сообщает российское агентство "Интерфакс"

Дословно: Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся политической ситуацией в стране.

Ниже текст обращения Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.

Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.

Вместе с тем необходимо отправить в отставку Премьер-министра и членов Правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового Премьер-министра и членов Правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ Президента. Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.

Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.

Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.

Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста Президента Кыргызской Республики.

Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!"

Прямая речь прессекретаркы главы Кыргызстан: "Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит". Она также сообщила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронов об отставке.

Что предшествовало: Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности вести диалог со всеми политическими силами, включая Садиром Жапаровым, который объявил себя премьер-министром страны.

Предыстория: