Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост после того, как в стране утвердят легитимных руководителей органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.
Источник: заявление Жээнбекова, опубликованную на сайте President.kg 9 октября. Прессекретарка главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева, сообщает российское агентство "Интерфакс"
Дословно: Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, сделал очередное обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся политической ситуацией в стране.
Ниже текст обращения Главы государства:
"Дорогие соотечественники!
Политическая ситуация в стране достигла критической точки.
Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.
Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.
Вместе с тем необходимо отправить в отставку Премьер-министра и членов Правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового Премьер-министра и членов Правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ Президента. Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.
Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.
Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.
Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста Президента Кыргызской Республики.
Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!"
Прямая речь прессекретаркы главы Кыргызстан: "Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит". Она также сообщила, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронов об отставке.
Что предшествовало: Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности вести диалог со всеми политическими силами, включая Садиром Жапаровым, который объявил себя премьер-министром страны.
Предыстория:
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
- Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
- 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
- Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
- 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.