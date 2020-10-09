Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на санкции, которые готовят в ЕС

Россия готова зеркально ответить на санкции ЕС, которые там готовят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к соответствующих мер".

Что было раньше: Французское издание Le Monde сообщило, что в санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением оппозиционного политика России Алексея Навального, войдут девять имен россиян.

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