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Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на санкции, которые готовят в ЕС

Пятница, 9 октября 2020, 06:32
Отравление Навального: Россия пригрозила ответить на санкции, которые готовят в ЕС

Россия готова зеркально ответить на санкции ЕС, которые там готовят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь"

Прямая речь: "Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к соответствующих мер".

Что было раньше: Французское издание Le Monde сообщило, что в санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением оппозиционного политика России Алексея Навального, войдут девять имен россиян.

Предыстория:

  • Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Темы: РосcияНавальныйсанкции
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