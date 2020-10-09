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Враг на Донбассе открыл огонь из стрелкового оружия, осуществлял дистанционное минирование

Пятница, 9 октября 2020, 07:29
Враг на Донбассе открыл огонь из стрелкового оружия, осуществлял дистанционное минирование

8 октября российско-оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи опытно совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

 Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, так огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было..

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина".

Темы: РосcияООС
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