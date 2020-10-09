Трамп сможет вернуться к публичной деятельности 10 октября - Белый дом

Президент США Дональд Трамп завершил лечение против коронавирусной болезни COVID-19 и может вернуться к публичной деятельности 10 октября.

Источник: врач Белого дома Шон Конли, "Радио Свобода".

Прямая речь Конли: "Суббота (10 октября) будет десятым днем ​​с момента установления диагноза в четверг, и, исходя из диагностики, которую проводила команда, я вполне надеюсь на то, что президент вернется к общественной деятельности к тому времени".

Детали: В обнародованном Белым домом заявлении врача указано, что Трамп "чрезвычайно хорошо" отреагировал на лечение и не показал признаков "прогрессирования болезни".

Трамп 2 октября объявил, что заражен вирусом и провел три дня в больнице, прежде чем 5 октября вернулся в Белый дом.

После объявления Конли президент США заявил, что может попробовать принять участие в митинге 10 октября во Флориде, а затем в Пенсильвании 11 октября.

Прямая речь Трампа: "Я думаю, что я попробую провести митинг в субботу вечером, если у нас будет достаточно времени, чтобы его организовать".

Этому предшествовало: 8 октября комиссия, которая проводит президентские дебаты на выборах в США, предложила провести их 15 октября в виртуальном режиме, однако президент Дональд Трамп в таком формате отказывается принимать в них участие.

Кроме президента Трампа, COVID-19 заболела его жена Мелания. Коронавирусную болезнь обнаружили также у нескольких сотрудников Белого дома.

Трамп заявлял, что не считает, что он заразен, и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить предвыборные митинги. Это вызвало беспокойство среди экспертов в сфере здравоохранения по распространению коронавируса.

Тысячи людей посещают митинги Трампа, и многие не носят масок, которые, по словам медиков, является хорошим способом для предотвращения распространения вируса.

Президента также критиковали за то, что он не всегда носил маску, и насмехался над своим оппонентом на выборах 3 ноября Джо Байденом из-за ее ношения.