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Молодые военные в Житомирской области погибли из-за отравления угарным газом

Пятница, 9 октября 2020, 09:47

Трое военнослужащих-контрактников, которых обнаружили мертвыми в съемной квартире на Житомирщине, предварительно погибли из-за отравления угарным газом.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "8 октября в селе. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)".

Детали: Отмечается, что признаков пожара не было и подразделения ГСЧС не привлекались.

Что было раньше: 8 октября в селе Новоивницкое на Житомирщине в арендованной квартире обнаружили тела трех военнослужащих по контракту.

Речь идет о двух 23-летних уроженцев Сумщины и Днепропетровщины и 21-летнего уроженца г. Черновцы.

Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.

Украинская правда
Темы: ГСЧСЖитомирская область


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