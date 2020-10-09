Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молодые военные в Житомирской области погибли из-за отравления угарным газом

Пятница, 9 октября 2020, 09:47
Молодые военные в Житомирской области погибли из-за отравления угарным газом

Трое военнослужащих-контрактников, которых обнаружили мертвыми в съемной квартире на Житомирщине, предварительно погибли из-за отравления угарным газом.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "8 октября в селе. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)".

Детали: Отмечается, что признаков пожара не было и подразделения ГСЧС не привлекались.

Что было раньше: 8 октября в селе Новоивницкое на Житомирщине в арендованной квартире обнаружили тела трех военнослужащих по контракту.

Речь идет о двух 23-летних уроженцев Сумщины и Днепропетровщины и 21-летнего уроженца г. Черновцы.

Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из умерших не обнаружили.

Украинская правда
Темы: ГСЧСЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: