Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работники ресторанов Финляндии протестуют против новых коронавирусных ограничений

Пятница, 9 октября 2020, 10:28

В четверг, 8 октября, в Хельсинки прошла демонстрация ресторанных работников, которые выступили против усиления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Работники считают, что из-за новых ограничительные меры много ресторанов окажутся на грани закрытия.

С четверга заведения общественного питания по всей Финляндии должны прекратить продажу спиртного в полночь и закрыться в час ночи.

Кроме того, в воскресенье, 11 октября, вступят в силу новые ограничения на работу ресторанов в регионах, в которых эпидемия ускорилась. Речь идет о пяти регионах: Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Пирканмаа, Канта-Хяме и Похьянмаа.

В них заведения общественного питания должны прекратить продажу алкоголя уже в десять вечера и закрыться в 23.00. Допустимое количество клиентов ограничено вдвое.

В последние дни в ряде европейских стран ввели ограничения на работу баров и ресторанов, кое-где их закрыли.

Власти Брюсселя принял решение о закрытии кафе и баров на месяц с четверга. Берлин запретил работу баров и магазинов в ночное время. Во Франции бары и рестораны не будут работать в нескольких крупных городах.

Темы: Финляндиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Финляндия
Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: