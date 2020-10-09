Работники ресторанов Финляндии протестуют против новых коронавирусных ограничений

В четверг, 8 октября, в Хельсинки прошла демонстрация ресторанных работников, которые выступили против усиления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Работники считают, что из-за новых ограничительные меры много ресторанов окажутся на грани закрытия.

С четверга заведения общественного питания по всей Финляндии должны прекратить продажу спиртного в полночь и закрыться в час ночи.

Кроме того, в воскресенье, 11 октября, вступят в силу новые ограничения на работу ресторанов в регионах, в которых эпидемия ускорилась. Речь идет о пяти регионах: Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Пирканмаа, Канта-Хяме и Похьянмаа.

В них заведения общественного питания должны прекратить продажу алкоголя уже в десять вечера и закрыться в 23.00. Допустимое количество клиентов ограничено вдвое.

В последние дни в ряде европейских стран ввели ограничения на работу баров и ресторанов, кое-где их закрыли.

Власти Брюсселя принял решение о закрытии кафе и баров на месяц с четверга. Берлин запретил работу баров и магазинов в ночное время. Во Франции бары и рестораны не будут работать в нескольких крупных городах.