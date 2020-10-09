Степанов отрицает "накрутки": Многие из тех, кто заболел COVID, не верили в коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что статистика МОЗ относительно распространения COVID-19 в Украине правдива, - и еще раз призывает украинский соблюдать противоэпидемических правил.

Источник: глава Минздрава на ежедневном утреннем брифинге

Прямая речь: "В Украине сегодня очередной антирекорд. Количество заболевших за минувшие сутки составляет 5 804 человека. Из них 320 детей и 284 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировано 89 летальных случаев. При этом выздоровели 2417 пациентов....

Если вас не шокирует количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и вы продолжаете пренебрегать правилами противоэпидемической безопасности, то я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавируса не существует.

Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками. Это очень важно для вашего здоровья, вашей жизни и жизни ваших близких".

Детали: Степанов также возмутился, что никого из Минздрава не пригласили на вечерний эфир программы "Право на власть" на "1+1", который 8 октября был посвящен эпидемии.

В частности, он отреагировал опровержением на мнения "экспертов" о том, что МОЗ манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.

Прямая речь: "Прозвучало, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это не правда, это ложь. Еще вчера они говорили, что мы наоборот специально накручиваем эту статистику, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий, Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит.

В том числе, по количеству летальных исходов. Я вам скажу, каким образом они считаются. Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых был подтвержден ПЦР-тестированием COVID-19, они все попадают в эту статистику. Это первое. Во-вторых, те люди, у которых прижизненно не был установлен COVID-19, но которые имели пневмонию и умерли, - при вскрытии обязательно делается тестирование, и если есть вирус, COVID - они попадают в эту статистику.

Мы делаем это максимально открыто".

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