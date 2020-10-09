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В Крыму растет число заражений COVID-19

Пятница, 9 октября 2020, 11:21
В Крыму растет число заражений COVID-19

Количество выявленных за сутки в оккупированном Россией Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала года достигло 140.

Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Среди новых пациентов у 97 коронавирус выявлен при обращении за медицинской помощью, 43 человека были среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Отмечается, что в Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре начали возвращать ограничения - предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Всего с начала года в регионе выявлено 5 553 COVID-положительных, 77 пациентов умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 7 октября - 125, до этого 118 случаев за 6 октября, 107 зараженных за 5 октября, 105 - за 4 октября и 103 - за 3 октября.

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019
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