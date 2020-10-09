В России COVID побил антирекорд мая по количеству больных за сутки

В России к утру 9 октября зарегистрированы 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции - это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Источник: "Meduza" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом

Детали: Ранее самое большое число заболевших было зафиксировано в Российской Федерации 11 мая - 11 656 новых случаев.

Больше всего новых случаев 8 октября было в Москве: заболел 3701 человек. 469 человек заболели в Петербурге, 411 - в Московской области.

Общее число инфицированных по стране достигло 1 272 238 человек.

За минувшие сутки умер 201 пациент с COVID-19, а всего с начала пандемии — 22 257 человек.

Выздоровели 1 009 421 человек, в том числе 7 092 пациента выписаны из больниц за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, в России впервые за сутки проведены более полумиллиона исследований на коронавирус - 507 тысяч тестов. Всего по стране сделаны свыше 49,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Этому предшествовало: Всемирная организация здравоохранения 9 октября зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 по всему миру: вирусом на планете заразились 338 779 человек.