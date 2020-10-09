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Украина призывает усилить санкции против России

Пятница, 9 октября 2020, 11:52
Украина призывает усилить санкции против России

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкционный давление на Россию из-за оккупации и пытки в Крыму.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Российская Федерация в очередной раз проигнорировала мандат ГА ООН и не предоставила доступ для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека к временно оккупированному Крымскому полуострову.

Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления".

Детали: Таким образом МИД отреагировал на доклад генсека ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, Украина", который был обнародован 8 октября.

Отмечается, что ключевым элементом доклада был призыв генсека ООН к России прекратить нарушения прав человека и соблюдать обязательства международного права и прав человека.

Речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечения свободы выражения, мирных собраний, отмена запрета Меджлиса крымскотатарского народа и т.д.

В частности, Россия нарушает международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины.

Фиксируются случаи перемещения украинцев из оккупированного Крыма на территорию России.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинасанкции
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