В Украине успешно испытали ракеты РС-80: готовы передать Минобороны

ГАХК "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны.

Источник: ГК "Укроборонпром"

Дословно: "Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику".

Детали: Отмечается, что в компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 – неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установоки, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.