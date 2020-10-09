Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине успешно испытали ракеты РС-80: готовы передать Минобороны

Пятница, 9 октября 2020, 12:04
В Украине успешно испытали ракеты РС-80: готовы передать Минобороны
Фото ukroboronprom.com.ua

ГАХК "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны.

Источник: ГК "Укроборонпром"

Дословно: "Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику".

Детали: Отмечается, что в компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 – неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установоки, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, но и в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: