Третья ночь в Киеве бьет температурные рекорды

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с конца XIX века.

Источник: пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 13,4°С. Предварительное рекордное значение +13,3°С 1889 года превышено на 0,1°С".

Детали: Отмечается, что это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице.

Что было раньше: 7 октября метеорологи сообщали, что в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.

В частности, ночь на 7 октября в столице оказалась самой теплой с 1893 года - температура не опустилась ниже 14,5°С.

Ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 15,1°С. Предварительное рекордное значение +13,6°С 1893 года превышено на 1,5°С.