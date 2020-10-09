Рада вопреки закону назначила избирать главу САП подчиненного Авакова

Избранный Верховной Радой член конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Дрозд является полицейским, а закон запрещает работникам полиции участвовать в этой комиссии.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: 17 сентября Рада голосами "Слуг народа", ОПЗЖ, "Доверия" и "За будущее" проголосовала за своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. Среди них оказался делегированный от СН Алексей Дрозд - начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел.

Однако на запрос Центра противодействия коррупции с академии ответили, что Дрозд также является полицейским.

Однако, отмечают в ЦПК, в статье 81 Закона Украины "О прокуратуре" указано, что Национальная полиция является правоохранительным органом, а, следовательно, работникам полиции прямо запрещено быть членами конкурсной комиссии.

Кроме того, согласно положениям Закона Украины "О Национальной полиции" (статьи 71 и 17), делегирование полицейского в другой орган не означает потерю им статуса полицейского, хотя и означает освобождение от занимаемой должности.

Согласно электронной декларации, Дрозд получает компенсационные расходы и денежное обеспечение, определенное для полицейских.

В ЦПК добавили, что у Дрозда, помимо прочего, отсутствует антикоррупционный опыт, есть вопросы к его добропорядочности и, соответственно, высоким моральным качествам и общественному авторитету.

Прямая речь члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербань: "Это лицо должно быть немедленно уволено из комиссии, поскольку дальнейшее участие, несмотря на прямой запрет, ставить под сомнение весь конкурс и все принятые при его участии решения. Законодатель установил такой ​​прямой запрет, чтобы предотвратить попадание в комиссию лиц, подчиненных руководству любого правоохранительного органа. Во-первых, потому что такие правоохранительные органы подследственны НАБУ и САП. Во-вторых, чтобы никто из руководства правоохранительных органов не мог давать каких-либо указаний членам комиссии. Но в результате мы имеем в комиссии действующего полицейского из системы МВД Авакова, который сам неоднократно попадал под следствие НАБУ".

Предыстория: Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Всего в состав комиссии вошли 7 человек, среди которых вышеупомянутый Дрозд.

Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила тогда в Раде, что в комиссию выбрали людей, которые защищают коррупционеров и сами не могут объяснить происхождение своего имущества.

Напомним:

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

В Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет. Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.

и Удаловой. Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

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