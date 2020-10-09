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Незаконная группировка пыталась захватить власть в Прилуках - СБУ

Пятница, 9 октября 2020, 13:29

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках на Черниговщине псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственному образованию. Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрания меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУЧерниговская область


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