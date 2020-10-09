На Луганщине взорвался пожарный автомобиль: 3 пострадавших
Пятница, 9 октября 2020, 13:45
В районе села Болотенне Станично-Луганского района подорвался пожарный автомобиль ГП "Станично-Луганское глох" "АМУР", в результате взрыва 3 человека травмированы.
Источник: пресс-служба Станично-Луганской РГА
Дословно: "9 октября 2020 года в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское глох" "АМУР".
В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Зюбенко В.С., 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС".
Детали: Сообщается, что пострадавших доставили в Станично-Луганскую районную больницу.
Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.
Украинская правда