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На Луганщине взорвался пожарный автомобиль: 3 пострадавших

Пятница, 9 октября 2020, 13:45
На Луганщине взорвался пожарный автомобиль: 3 пострадавших

В районе села Болотенне Станично-Луганского района подорвался пожарный автомобиль ГП "Станично-Луганское глох" "АМУР", в результате взрыва 3 человека травмированы.

Источник: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Дословно: "9 октября 2020 года в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское глох" "АМУР".

В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Зюбенко В.С., 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудник ГСЧС".

Детали: Сообщается, что пострадавших доставили в Станично-Луганскую районную больницу.

 

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожарвзрыв
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