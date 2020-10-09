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Полиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые "грабили" ЕС

Пятница, 9 октября 2020, 13:59

Национальная полиция совместно с иностранными коллегами пресекли деятельность преступной организации, которая мошенническим путем присваивала транспортные грузы на территории стран Евросоюза, а затем контрабандой везла их в Украину.

Источник: сайт полиции

Детали: В частности, мошенники орудовали в Германии, Чехии, Польши, Италии, Литве, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Бельгии и Нидерландах.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов. Завладев продукцией на территории Европы, контрабандой доставляли товар в Украину, а затем - сбывали.

Сумма нанесенного ущерба составляет 9,5 миллиона гривен.

 

Для расследования этих преступлений в январе Офис генерального прокурора и Верховная прокуратура Чехии создали совместную следственную группу (Joint Investigation Team).

Оперативники полиции Украины и Чешской Республики установили, что в преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя.

 

7 октября правоохранители провели 58 обысков у членов преступной группировки в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Закарпатской областях.

Всем пятерым членам банды объявлены подозрения в по статьям "Мошенничество" и "Создание преступной организации".

Они задержаны, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ЕСконтрабандаполициякриминал


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