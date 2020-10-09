Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые "грабили" ЕС

Пятница, 9 октября 2020, 13:59
Полиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые грабили ЕС

Национальная полиция совместно с иностранными коллегами пресекли деятельность преступной организации, которая мошенническим путем присваивала транспортные грузы на территории стран Евросоюза, а затем контрабандой везла их в Украину.

Источник: сайт полиции

Детали: В частности, мошенники орудовали в Германии, Чехии, Польши, Италии, Литве, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Бельгии и Нидерландах.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов. Завладев продукцией на территории Европы, контрабандой доставляли товар в Украину, а затем - сбывали.

Сумма нанесенного ущерба составляет 9,5 миллиона гривен.

 

Для расследования этих преступлений в январе Офис генерального прокурора и Верховная прокуратура Чехии создали совместную следственную группу (Joint Investigation Team).

Оперативники полиции Украины и Чешской Республики установили, что в преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя.

 

7 октября правоохранители провели 58 обысков у членов преступной группировки в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Закарпатской областях.

Всем пятерым членам банды объявлены подозрения в по статьям "Мошенничество" и "Создание преступной организации".

Они задержаны, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСконтрабандаполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ЕС
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: