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Шмыгаль хочет наказать глав ОГА за невыплаты медикам, которые борются с COVID

Пятница, 9 октября 2020, 14:08

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности глав государственных администраций в областях, где медработники не получили обещанные доплаты за работу с больными COVID-19.

Источник: пресс-служба Кабмина по результатам совещания премьера и главами ОГА

Детали: 9 октября глава правительства созвал совещание с главами государственных областных администраций при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова - о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Премьер-министр заслушал руководителей ОГА об эпидемической ситуации в областях.

Шмыгаль отметил, что до сих пор не решена проблема с доплатами к зарплатам медработникам за сентябрь, не было выплат почти в 160 учреждениях в разных областях.

Прямая речь премьера: "Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА.

Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ДОЗ (департаментов здравоохранения - ред.). Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам".

Другие подробности: Шмыгаль также поручил заместителю министра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий.

На их основе планируется "развивать контактные центры", так как "один из главнейших приоритетов - быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц".

Темы: Кабинет министровШмыгальмедицинаденьгиCovid-2019


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