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Президент Кыргызстана ввел в Бишкеке чрезвычайное положение

Пятница, 9 октября 2020, 14:34

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение.

Источник: пресс-служба президента Кыргызстана

Дословно: "Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения".

Детали: На сайте Жээнбекова сообщается, что режим ввели из-за "сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков и исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан".

Детали: Чрезвычайное положение постановляется ввести на период с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября.

В Бишкеке определили следующие временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности:

  • вводить комендантский час;
  • вводить особый режим въезда и выезда граждан;
  • запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;
  • привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;
  • запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;
  • выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;
  • в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;
  • запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;
  • вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;
  • вводить особые правила пользования связью;
  • ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;
  • проверять документы в местах массового скопления граждан;
  • вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

Министра внутренних дел Кыргызтана Алмазбека Орозалиева назначили комендантом Бишкека.

Что предшествовало: Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности вести диалог со всеми политическими силами, включая Садиром Жапаровым, который объявил себя премьер-министром страны.

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

Украинская правда
Темы: Кыргызстанмитинги


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