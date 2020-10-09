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Румыния прекратила авиасообщение с Украиной

Пятница, 9 октября 2020, 14:38

Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Детали: Согласно сообщению румынского телеканала Digi24, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина.

Напомним: Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56%.

Украинская правда
Темы: РумынияавиаУкраинатранспорт


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